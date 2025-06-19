Черчесов не считает, что результаты на ЧМ-2018 важнее побед «Зенита» и ЦСКА в еврокубках: «Проигрыш 0:5 можно описать так, будто ЛЧ выиграли. Но меня учили быть первым, лучшим»

Станислав Черчесов не считает, что его результаты важнее успехов «Зенита» и ЦСКА.

В январе бывший вратарь «Милана» Марко Амелия сказал: «Черчесов – очень популярный человек в футболе. Он много сделал для сборной России. По мне, выступление национальной команды важнее для российского футбола, чем победы ЦСКА и «Зенита » в еврокубках. Плюс за сборную болеет вся страна».

– Вы согласны с Марко?

– Нет. Потому что я часто говорю, что на чемпионате мира [в 2018-м] мы были эмоциональным чемпионом, а вообще-то чемпион – сборная Франции.

Я не люблю образные высказывания. Спорт – это спорт. Ты или медаль надел на шею или кубок взял в руки. В остальном можно красиво финты закладывать. Проигрыш 0:5 можно описать так, будто Лигу чемпионов выиграли. Или наоборот. Но меня с детства учили быть первым, лучшим, – сказал бывший главный тренер сборной России.