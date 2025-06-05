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Трамп ограничил въезд в США для студентов Гарварда после антисемитских инцидентов. За хоккейную команду университета играли 6 канадцев и финн в сезоне-2024/25

Запрет на въезд в США для студентов Гарварда может повлиять на молодых хоккеистов.

Конфликт между правительством и университетом начался после заявлений администрации США о том, что Гарвард не смог должным образом защитить студентов-евреев от антисемитизма.

Напомним, 22 мая администрация президента США Дональда Трампа лишила Гарвард возможности принимать иностранных студентов, однако суд заблокировал этот указ Министерства внутренней безопасности.

Министерство в свою очередь заявило, что у Гарварда есть 30 дней, чтобы доказать, что он соответствует правилам программы для приема иностранных студентов. После этого судья сообщила, что планирует выдать более долгосрочный мораторий, позволяющий иностранным студентам оставаться в Гарварде, пока продолжается рассмотрение дела.

4 июня Дональд Трамп ограничил выдачу иностранных студенческих виз для Гарварда. Он подписал прокламацию о защите национальной безопасности путем приостановления въезда иностранных граждан, желающих учиться или участвовать в программах обмена в Гарвардском университете.

Прокламация приостанавливает въезд в США новых студентов Гарварда по визам F, M или J, а также предписывает госсекретарю рассмотреть вопрос об аннулировании существующих виз F, M или J для действующих студентов университета.

«Гарвард не смог должным образом отреагировать на насильственные антисемитские инциденты в кампусе, причем многие из агитаторов оказались иностранными студентами», – говорится на сайте Белого дома.

«Это еще один незаконный шаг, предпринятый администрацией в нарушение прав Гарварда, закрепленных в Первой поправке. Гарвард продолжит защищать своих иностранных студентов», – отреагировал на прокламацию университет.

Как отмечает Ottawa Citizen, из-за этого конфликта спортсмены учебного заведения оказались в шатком положении. 

На сайте Гарварда значатся более трех десятков канадских студентов-спортсменов. В состав мужской хоккейной команды в сезоне-2024/25 входили канадцы Мик Томсон, Кэмерон Джонсон, Мэтью Морден, Джек Бар, Кайл Окойн и Бен Шаретт, а также финн Аку Коскенвуо.

Отмечается, что учебные заведения Лиги Плюща не позволяют спортсменам выступать дольше четырех лет. Выпускники могут в любое время получить право играть в других командах, однако для студентов в каждом виде спорта есть трансферное окно в соответствии с правилами NCAA.

Трансферное окно в хоккее длилось с 30 марта по 13 мая для мужчин и с 16 марта по 29 апреля для женщин. При этом NCAA может делать исключения из правил в чрезвычайных ситуациях, находящихся вне контроля спортсмена.

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Ottawa Citizen
NCAA
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