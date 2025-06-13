«Аталанта» выкупила Коссуну у «Байера» за 20 млн евро

Одилон Коссуну остается в «Аталанте».

Бергамаски объявили о выкупе защитника, арендованного у «Байера » минувшим летом.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо , леверкузенцы получили 20 млн евро.

Коссуну провел 23 матча за «Аталанту» в сезоне-2024/25. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .