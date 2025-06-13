«Аталанта» выкупила Коссуну у «Байера» за 20 млн евро
Одилон Коссуну остается в «Аталанте».
Бергамаски объявили о выкупе защитника, арендованного у «Байера» минувшим летом.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, леверкузенцы получили 20 млн евро.
Коссуну провел 23 матча за «Аталанту» в сезоне-2024/25. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?26354 голоса
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Аталанты»
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