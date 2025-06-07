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  • Черчесов о возможном назначении в ЦСКА: «Ничего не знаю, себя включил бы в список далеко не первым. Есть коренные армейцы – Березуцкие, Игнашевич, их назначение было бы логично»
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Черчесов о возможном назначении в ЦСКА: «Ничего не знаю, себя включил бы в список далеко не первым. Есть коренные армейцы – Березуцкие, Игнашевич, их назначение было бы логично»

Станислав Черчесов высказался о возможном назначении в ЦСКА.

Ранее стало известно, что главный тренер армейцев Марко Николич близок к уходу из клуба. Он может возглавить греческий АЕК.

По нашим данным, ваша кандидатура фигурирует в списке тренеров, которых сейчас рассматривают красно-синие. Это действительно так?
 
- Для начала хочу сказать, что жаль, что Николич уходит, Марко провел хороший сезон, взяв Кубок страны и бронзовые медали чемпионата.

По поводу моего присутствия в некоем списке ничего не знаю, но сам себя включил бы в него далеко не первым. Ведь есть коренные армейцы братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, чьи карьеры неразрывно связаны с ЦСКА, это люди, бравшие с клубом Кубок УЕФА и множество золотых медалей РПЛ.

Назначение кого-то из них выглядело бы логично. Но есть руководители ПФК, которые примут решение, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?2450 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСтанислав Черчесов
logoМарко Николич
logoСергей Игнашевич
logoАлексей Березуцкий
logoВасилий Березуцкий
logoЦСКА
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