Мостовой о матче России и Нигерии: «Не увидел ничего интересного. Ребята вышли покатать мячик, футбола не было. Устал уже смотреть эти товарищеские игры»
Александр Мостовой остался недоволен уровнем футбола в матче России и Нигерии.
Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.
«Первый тайм не смотрел, только второй удалось посмотреть. Я ничего интересного там не увидел. Просто ребята вышли покатать мячик, футбола не было, по сути.
Если честно, я уже устал смотреть эти товарищеские игры, будто бы неинтересно становится с каждым разом.
Не знаю, как это воспринимается самими футболистами. Но, увы, времена такие», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
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Опубликовал: Никита Надёжин
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