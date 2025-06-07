Мостовой о матче России и Нигерии: «Не увидел ничего интересного. Ребята вышли покатать мячик, футбола не было. Устал уже смотреть эти товарищеские игры»

Александр Мостовой остался недоволен уровнем футбола в матче России и Нигерии.

Сборные России и Нигерии сыграли вничью 1:1 в товарищеском матче.

«Первый тайм не смотрел, только второй удалось посмотреть. Я ничего интересного там не увидел. Просто ребята вышли покатать мячик, футбола не было, по сути.

Если честно, я уже устал смотреть эти товарищеские игры, будто бы неинтересно становится с каждым разом.

Не знаю, как это воспринимается самими футболистами. Но, увы, времена такие», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой .

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