Экс-игрок ЦСКА Дуду: «Даже за 100 млн евро я не надел бы футболку «Спартака» или «Зенита»! Это против моих принципов»

Дуду заявил, что ни за какие деньги не перешел бы в «Спартак» или «Зенит».

Бразильский игрок выступал за ЦСКА с 2005 по 2008 год. Полузащитник провел за армейцев 107 матчей, забил 10 голов, отдал 10 голевых передач и выиграл 6 трофеев.

– В последние годы футболисты ЦСКА переходили к главным конкурентам – «Спартаку», «Зениту». Если бы вас позвали эти клубы...

– Я бы так не поступил! Это против моих принципов. Представляете Акинфеева в «Спартаке»?

Даже за 100 миллионов евро я бы не надел футболку «Спартака» или «Зенита»! То же самое в Бразилии: я болею за «Виторию» и никогда бы не перешел в «Баию».

Но времена меняются. Сейчас часто гонятся за славой. Раньше было по-другому, – сказал Дуду .