«Амкар» сыграет с «Ностой». Ждем всех на домашнем матче пермяков против новотройчан!

«Амкар» принимает «Носту» в девятом туре LEON Второй лиги Б.

Матч состоится в воскресенье, 8 июня, в 18:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».

«Амкар» по итогам восьми туров занимает первое место в турнирной таблице группы 4, набрав 20 очков. «Носта» же идет на восьмой строчке, имея десять очков в активе. Приходите поддержать пермяков на стадионе!

Билеты на матч доступны по ссылке .