«Амкар» сыграет с «Ностой». Ждем всех на домашнем матче пермяков против новотройчан!
«Амкар» принимает «Носту» в девятом туре LEON Второй лиги Б.
Матч состоится в воскресенье, 8 июня, в 18:00 по местному времени, на стадионе «Звезда».
«Амкар» по итогам восьми туров занимает первое место в турнирной таблице группы 4, набрав 20 очков. «Носта» же идет на восьмой строчке, имея десять очков в активе. Приходите поддержать пермяков на стадионе!
Билеты на матч доступны по ссылке.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Sports
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