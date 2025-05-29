Мор о том, что Галактионов останется в «Локо»: «Была хорошая работа. Осенью сыграли лучше, чем могли, и дали надежду на большее»
Эдуард Мор поддержал решение «Локомотива» не увольнять тренера Михаила Галактионова.
В минувшем сезоне железнодорожники заняли в Мир РПЛ 6-е место.
«На мой взгляд, это правильное решение. Если брать итоги всего сезона, то шестое место – это нормально.
Когда сезон начинался, то все говорили, что сезон будет провальным — лидеры ушли, никого не взяли. Но была хорошая работа. Осенью он сыграл лучше, чем мог. Поэтому дал надежду на то, что мог достичь большего», — сказал бывший футболист «Спартака».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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