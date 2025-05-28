Галактионов о Тикнизяне: «Останется в «Локомотиве», если предложений не будет. Даже вправе предложить новый контракт. Почему нет, если игрок приносит пользу?»

Михаил Галактионов допустил, что Наир Тикнизян останется в «Локомотиве».

После матча с ЦСКА в 29-м туре Мир РПЛ (2:2) защитник заявил о желании покинуть клуб: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен». Впоследствии Тикнизян пропустил матч с «Акроном» в заключительном туре из-за «психоэмоционального состояния».

– У Наира еще год контракта. Если предложений, устраивающих клуб, не будет – он продолжит свое выступление за «Локомотив». Если он принесет пользу, мы даже вправе предложить ему новый контракт с увеличением зарплаты. Никакого отрицания в отношении Наира у меня нет.

– Допускаете, что если предложений не будет, то история забудется и Тикнизян начнет сезон на тех же условиях?

– Были определенные спекуляции на предыдущей неделе в телеграм‑каналах, которые опубликовали неверную информацию об отстранении Тикнизяна от тренировок. Наир работал целую неделю в общей группе. У него прекрасные отношения с партнерами.

Он недельный цикл отработал, но обратился к тренерскому штабу и руководству с просьбой не брать на матч в Самару, так как из‑за случившейся ситуации его психоэмоциональное состояние было не на должном уровне. Мы пошли игроку навстречу. Команда показала против «Акрона» хороший футбол и победила.

Что касается вопроса, нужен игрок или нет, то если он у нас в обойме, конкурирует за место в стартовом составе и приносит пользу, то почему нет? – сказал главный тренер «Локомотива ».