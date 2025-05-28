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Леонченко о Батракове и «Вольфсбурге»: «В «Локомотиве» не было ни одной бумаги, все на уровне разговоров»

В «Локо» опровергли информацию о предложении «Вольфсбурга» по Алексею Батракову.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб предлагал железнодорожникам 15 млн евро за Батракова минувшей зимой.

Была информация, что зимой пришла бумага по Алексею от «Вольфсбурга». Было ли официальное предложение?

– В клубе не было ни одной бумаги за это время. Все на уровне разговоров.

Будет ли в новом контракте Батракова прописана сумма отступных для иностранных клубов?

– Как раз это тот вопрос, о котором все хотят знать. Когда мы подпишем, то что-то расскажем, а что-то оставим внутри. Но сам контракт – конфиденциальная информация, – сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко

Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
logoВольфсбург
Владимир Леонченко
logoАлексей Батраков
logoпремьер-лига Россия
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