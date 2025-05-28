Леонченко о Батракове и «Вольфсбурге»: «В «Локомотиве» не было ни одной бумаги, все на уровне разговоров»

В «Локо» опровергли информацию о предложении «Вольфсбурга» по Алексею Батракову.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб предлагал железнодорожникам 15 млн евро за Батракова минувшей зимой.

– Была информация, что зимой пришла бумага по Алексею от «Вольфсбурга». Было ли официальное предложение?

– В клубе не было ни одной бумаги за это время. Все на уровне разговоров.

– Будет ли в новом контракте Батракова прописана сумма отступных для иностранных клубов?

– Как раз это тот вопрос, о котором все хотят знать. Когда мы подпишем, то что-то расскажем, а что-то оставим внутри. Но сам контракт – конфиденциальная информация, – сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко .

Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив » 37 матчей, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.