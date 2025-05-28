Леонченко о Батракове и «Вольфсбурге»: «В «Локомотиве» не было ни одной бумаги, все на уровне разговоров»
В «Локо» опровергли информацию о предложении «Вольфсбурга» по Алексею Батракову.
Ранее сообщалось, что немецкий клуб предлагал железнодорожникам 15 млн евро за Батракова минувшей зимой.
– Была информация, что зимой пришла бумага по Алексею от «Вольфсбурга». Было ли официальное предложение?
– В клубе не было ни одной бумаги за это время. Все на уровне разговоров.
– Будет ли в новом контракте Батракова прописана сумма отступных для иностранных клубов?
– Как раз это тот вопрос, о котором все хотят знать. Когда мы подпишем, то что-то расскажем, а что-то оставим внутри. Но сам контракт – конфиденциальная информация, – сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.
Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 37 матчей, забил 15 голов и отдал 10 голевых передач.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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