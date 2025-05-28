Галактионов о словах Тикнизяна про уход из «Локо»: «Никто из команды не увидел что-то страшное – Наир оценил себя и свое состояние. Выход с недовольством в прессу – неверный шаг»

Михаил Галактионов оценил слова Наира Тикнизяна о желании покинуть «Локомотив».

После матча с ЦСКА в 29-м туре Мир РПЛ (2:2) защитник заявил, что попросит «Локомотив» отпустить его летом: «Я себя чувствую последним говном и хочу перемен». Впоследствии Тикнизян пропустил матч с «Акроном» из-за «психоэмоционального состояния».

– Насколько для вас стали неожиданностью громкие слова Тикнизяна?

– Высказывание Наира – резковатое, с точки зрения выхода в прессу. Но глобально… Мы проводили командное собрание, и никто из ребят не увидел в словах Наира что‑то страшное. Он оценил себя, свое состояние и игровую форму. Это была критическая оценка.

Что касается последующих разговоров о том, что мы якобы не отпустили его в «Зенит»: агент игрока сам заявлял, что клубы обо всем договорились – не получилось согласовать только личные условия Наира.

Если говорить про игровое время, то из 30 матчей чемпионата Тикнизян принял участие в 23. Его игровое время в этом сезоне примерно такое же, что и в прошлом. Когда Наир выигрывал конкуренцию у Сергея Пиняева, Александра Сильянова и Ильи Самошникова – играл он, когда результат дают другие ребята – играют они.

Решение выйти с недовольством в прессу – неверный шаг. Вопросов и тем относительно Наира за четыре года в клубе было очень много. Но все всегда оставалось внутри команды. Поэтому для меня странно, что игрок решил выступить публично, – сказал главный тренер «Локомотива».