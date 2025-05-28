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  • Быстров о 2-м месте «Зенита» в РПЛ: «К 100-летию команду плохо укомплектовали, передержали Клаудиньо. Кто-то должен понести ответственность. Семак заслужил остаться»
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Быстров о 2-м месте «Зенита» в РПЛ: «К 100-летию команду плохо укомплектовали, передержали Клаудиньо. Кто-то должен понести ответственность. Семак заслужил остаться»

Владимир Быстров считает, что «Зенит» плохо подготовился к 100-летнему юбилею.

«Зенит» занял 2-е место в таблице Мир РПЛ-2024/25 после 6 побед подряд. Чемпионом России стал «Краснодар», опередивший петербуржцев на одно очко.

«Я считаю, что к столетию клуба команду укомплектовали плохо. Передержали Клаудиньо. Они должны были подойти в этот год полностью готовыми к чемпионству, а подошли неготовыми.

Кто-то должен понести за это ответственность. Они же должны были это предвидеть. Это же не детский сад, когда ты не понимаешь, кто останется, а кто нет.

Семак заслужил остаться своими чемпионствами», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал «О, родной футбол!»
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoКлаудиньо
logoКраснодар
logoВладимир Быстров
logoСергей Семак
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