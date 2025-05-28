Быстров о 2-м месте «Зенита» в РПЛ: «К 100-летию команду плохо укомплектовали, передержали Клаудиньо. Кто-то должен понести ответственность. Семак заслужил остаться»
Владимир Быстров считает, что «Зенит» плохо подготовился к 100-летнему юбилею.
«Зенит» занял 2-е место в таблице Мир РПЛ-2024/25 после 6 побед подряд. Чемпионом России стал «Краснодар», опередивший петербуржцев на одно очко.
«Я считаю, что к столетию клуба команду укомплектовали плохо. Передержали Клаудиньо. Они должны были подойти в этот год полностью готовыми к чемпионству, а подошли неготовыми.
Кто-то должен понести за это ответственность. Они же должны были это предвидеть. Это же не детский сад, когда ты не понимаешь, кто останется, а кто нет.
Семак заслужил остаться своими чемпионствами», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал «О, родной футбол!»
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