Быстров о 2-м месте «Зенита» в РПЛ: «К 100-летию команду плохо укомплектовали, передержали Клаудиньо. Кто-то должен понести ответственность. Семак заслужил остаться»

Владимир Быстров считает, что «Зенит» плохо подготовился к 100-летнему юбилею.

«Зенит » занял 2-е место в таблице Мир РПЛ-2024/25 после 6 побед подряд. Чемпионом России стал «Краснодар », опередивший петербуржцев на одно очко.

«Я считаю, что к столетию клуба команду укомплектовали плохо. Передержали Клаудиньо. Они должны были подойти в этот год полностью готовыми к чемпионству, а подошли неготовыми.

Кто-то должен понести за это ответственность. Они же должны были это предвидеть. Это же не детский сад, когда ты не понимаешь, кто останется, а кто нет.

Семак заслужил остаться своими чемпионствами», – сказал бывший полузащитник «Зенита».