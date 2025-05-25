«Леванте» вернулся в Ла Лигу после трех лет в Сегунде
«Леванте» вернулся в Примеру.
В 41-м туре команда обыграла «Бургос» на выезде со счетом 3:2.
«Леванте» набрал 76 очков и за тур до конца команда уже точно не опустится ниже второго места.
Таким образом, клуб из Валенсии обеспечил себе выход в Ла Лигу на следующий сезон. Клуб возвращается в высший дивизион после трех лет в Сегунде.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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