«Леванте» вернулся в Ла Лигу после трех лет в Сегунде

«Леванте» вернулся в Примеру.

В 41-м туре команда обыграла «Бургос » на выезде со счетом 3:2.

«Леванте » набрал 76 очков и за тур до конца команда уже точно не опустится ниже второго места.

Таким образом, клуб из Валенсии обеспечил себе выход в Ла Лигу на следующий сезон. Клуб возвращается в высший дивизион после трех лет в Сегунде .