Агент Клоппа опроверг, что тренер согласился возглавить «Рому»: «Неправда»

Юрген Клопп не возглавит «Рому».

Ранее сообщалось , что немецкий специалист согласился занять пост главного тренера римской команды.

Агент тренера опроверг эту информацию.

«Клопп будет тренировать «Рому»? Это неправда», – сказал Марк Косицке.