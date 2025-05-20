Агент Клоппа опроверг, что тренер согласился возглавить «Рому»: «Неправда»
Юрген Клопп не возглавит «Рому».
Ранее сообщалось, что немецкий специалист согласился занять пост главного тренера римской команды.
Агент тренера опроверг эту информацию.
«Клопп будет тренировать «Рому»? Это неправда», – сказал Марк Косицке.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: winwin
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