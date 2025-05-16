«Сказал Ямалю перестать нырять и провоцировать. Кабрера мог избежать этого приема, но не было необходимости нырять». Тренер «Эспаньола» об удалении защитника

Маноло Гонсалес попросил Ламина Ямаля не приукрашивать .

«Эспаньол» уступил «Барселоне» (0:2) в матче 36-го тура Ла Лиги .

На 79-й минуте красную карточку получил защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера , который, укрывая мяч корпусом, ударил Ламина Ямаля рукой в живот.

«Я сказал Ламину Ямалю перестать нырять и провоцировать, вот и все. Не стоило падать в этом эпизоде.

Кабрера мог избежать этого приема, но это было преувеличение [со стороны Ламина]. Он очень хорош, но не было необходимости нырять в этом моменте.

Он ударил Ламина, но это тот случай, когда ударить нужно очень хорошо, чтобы так упасть», – сказал главный тренер «Эспаньола » Маноло Гонсалес.