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  • «Сказал Ямалю перестать нырять и провоцировать. Кабрера мог избежать этого приема, но не было необходимости нырять». Тренер «Эспаньола» об удалении защитника
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«Сказал Ямалю перестать нырять и провоцировать. Кабрера мог избежать этого приема, но не было необходимости нырять». Тренер «Эспаньола» об удалении защитника

Маноло Гонсалес попросил Ламина Ямаля не приукрашивать .

«Эспаньол» уступил «Барселоне» (0:2) в матче 36-го тура Ла Лиги.

На 79-й минуте красную карточку получил защитник «Эспаньола» Леандро Кабрера, который, укрывая мяч корпусом, ударил Ламина Ямаля рукой в живот.

«Я сказал Ламину Ямалю перестать нырять и провоцировать, вот и все. Не стоило падать в этом эпизоде.

Кабрера мог избежать этого приема, но это было преувеличение [со стороны Ламина]. Он очень хорош, но не было необходимости нырять в этом моменте.

Он ударил Ламина, но это тот случай, когда ударить нужно очень хорошо, чтобы так упасть», – сказал главный тренер «Эспаньола» Маноло Гонсалес.

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ДаВалерий Карпин
НетДеян Станкович
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoЛеандро Кабрера
logoЭспаньол
logoМаноло Гонсалес
logoЛа Лига
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
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