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  • Месси указывал пальцем на судью после матча «Интер Майами», арбитр показал ему желтую, Лео жестом предложил дать и вторую. Тренер «Сан-Хосе» успокоил аргентинца
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Месси указывал пальцем на судью после матча «Интер Майами», арбитр показал ему желтую, Лео жестом предложил дать и вторую. Тренер «Сан-Хосе» успокоил аргентинца

Тренер соперника уберег Лионеля Месси от красной карточки.

«Интер Майами» сыграл вничью на везде с «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (3:3). Команда Хавьера Маскерано одержала лишь одну победу в последних шести матчах во всех турнирах.

После финального свистка Месси в агрессивной форме высказывал претензии арбитру Джо Дикерсону. Аргентинец указал пальцем на судью, на что тот в ответ показал желтую карточку.

Однако Месси на этом не успокоился и даже жестом показал Дикерсону, чтобы тот дал ему вторую желтую и удалил с поля. Рефери ответил: «Ты хочешь, чтобы я тебя удалил? Уходи».

Вмешавшийся тренер «Сан-Хосе» Брюс Арена помог усмирить аргентинца – он увел игрока от арбитров сразу после игры. Выступая после матча, Арена объяснил, что красная карточка для Месси после финального свистка выглядела бы «нелепо».

«Да, да, он был [раздражен]. Как вы знаете, когда речь заходит о судьях, существует универсальный язык. Он был явно недоволен.

И я действительно хотел убедиться, что он не получит красную карточку, вот почему я просто попытался отвести его в сторону. Потому что получить красную карточку в конце матча для него было бы нелепо.

Я просто хотел убедиться, что он уйдет и будет готов к следующей игре за «Майами», – сказал Арена.

Изображения: кадры из трансляции Apple TV

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: TalkSport
logoЛионель Месси
logoсудьи
logoМЛС
logoСан-Хосе Эрткуэйкс
Брюс Арена
logoИнтер Майами
logoСборная Аргентины по футболу
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