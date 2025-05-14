Медведев об РПЛ: «В матче «Барселона» – «Реал» был хороший футбол, но это не значит, что у нас плохой. Посмотрите, как «Пари НН» играл с «Крыльями» – было красиво»

Александр Медведев упомянул класико, говоря об уровне Мир РПЛ.

В минувшее воскресенье «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 4:3 в матче Ла Лиги .

«Включил матч «Барселона » – «Реал », там хороший футбол, но это не значит, что у нас плохой. Посмотрите, как играл «Пари НН » с «Крыльями Советов», покер сделал игрок хозяев (Хуан Боселли – Спортс’’). Это было красиво.

Важнейшая составляющая футбола как зрелища – болельщики. Когда наша арена заполняется под 40–60 тысяч человек – это главный результат работы клуба, помимо спортивных достижений», – сказал председатель правления «Зенита ».