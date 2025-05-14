Медведев об РПЛ: «В матче «Барселона» – «Реал» был хороший футбол, но это не значит, что у нас плохой. Посмотрите, как «Пари НН» играл с «Крыльями» – было красиво»
Александр Медведев упомянул класико, говоря об уровне Мир РПЛ.
В минувшее воскресенье «Барселона» обыграла «Реал» со счетом 4:3 в матче Ла Лиги.
«Включил матч «Барселона» – «Реал», там хороший футбол, но это не значит, что у нас плохой. Посмотрите, как играл «Пари НН» с «Крыльями Советов», покер сделал игрок хозяев (Хуан Боселли – Спортс’’). Это было красиво.
Важнейшая составляющая футбола как зрелища – болельщики. Когда наша арена заполняется под 40–60 тысяч человек – это главный результат работы клуба, помимо спортивных достижений», – сказал председатель правления «Зенита».
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 28-го тура33634 голоса
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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