Холанд о сезоне «Ман Сити»: «Можно искать оправдания, но мы просто играли недостаточно хорошо. Я недостаточно помогал. Нам не хватало голода»
Эрлинг Холанд объяснил причину неудачного сезона «Манчестер Сити».
«Горожане» в этом сезоне впервые за пять лет не смогли выиграть АПЛ, а также вылетели из Лиги чемпионов в раунде плей-офф от «Реала».
«Конечно, можно искать оправдания, говорить о множестве травм в неподходящее время, но мы просто играли недостаточно хорошо. Нам не хватало голода.
Я был недостаточно хорош. Я недостаточно помогал команде. Мы просто играли недостаточно хорошо», – заявил нападающий «Манчестер Сити».
В 40 матчах этого сезона за английский клуб Холанд забил 30 голов. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
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