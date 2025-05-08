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Холанд о сезоне «Ман Сити»: «Можно искать оправдания, но мы просто играли недостаточно хорошо. Я недостаточно помогал. Нам не хватало голода»

Эрлинг Холанд объяснил причину неудачного сезона «Манчестер Сити».

«Горожане» в этом сезоне впервые за пять лет не смогли выиграть АПЛ, а также вылетели из Лиги чемпионов в раунде плей-офф от «Реала».

«Конечно, можно искать оправдания, говорить о множестве травм в неподходящее время, но мы просто играли недостаточно хорошо. Нам не хватало голода.

Я был недостаточно хорош. Я недостаточно помогал команде. Мы просто играли недостаточно хорошо», – заявил нападающий «Манчестер Сити».

В 40 матчах этого сезона за английский клуб Холанд забил 30 голов. Его статистику можно изучить здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
logoМанчестер Сити
logoЭрлинг Холанд
logoпремьер-лига Англия
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