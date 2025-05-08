Холанд о сезоне «Ман Сити»: «Можно искать оправдания, но мы просто играли недостаточно хорошо. Я недостаточно помогал. Нам не хватало голода»

Эрлинг Холанд объяснил причину неудачного сезона «Манчестер Сити».

«Горожане» в этом сезоне впервые за пять лет не смогли выиграть АПЛ , а также вылетели из Лиги чемпионов в раунде плей-офф от «Реала».

«Конечно, можно искать оправдания, говорить о множестве травм в неподходящее время, но мы просто играли недостаточно хорошо. Нам не хватало голода.

Я был недостаточно хорош. Я недостаточно помогал команде. Мы просто играли недостаточно хорошо», – заявил нападающий «Манчестер Сити ».

В 40 матчах этого сезона за английский клуб Холанд забил 30 голов. Его статистику можно изучить здесь .