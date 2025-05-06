Мостовой о работе с Гусевым в «Динамо»: «Работать в штабе – самое лучшее! Там сидит 15 человек, и я бы сидел. Главное – вовремя обняться, по руке похлопать»
Александр Мостовой ответил, хотел бы присоединиться к Ролану Гусеву в «Динамо».
Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения Марцела Лички.
– Хотели бы присоединиться к Ролану и поработать в «Динамо»?
– Во‑первых, Ролан сам еще исполняет обязанности. Наверняка, они кого‑то ищут.
О своих намерениях я говорил – я всегда открыт для всех. Работать в штабе – самое лучшее! Там сидит человек 15, и я бы сидел. Сколько там людей было!
Главное – вовремя обняться, по руке похлопать. Это и я бы сделал!
Ролану напишу, скажу: «Давай объединяться», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости