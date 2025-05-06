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  • Мостовой о работе с Гусевым в «Динамо»: «Работать в штабе – самое лучшее! Там сидит 15 человек, и я бы сидел. Главное – вовремя обняться, по руке похлопать»
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Мостовой о работе с Гусевым в «Динамо»: «Работать в штабе – самое лучшее! Там сидит 15 человек, и я бы сидел. Главное – вовремя обняться, по руке похлопать»

Александр Мостовой ответил, хотел бы присоединиться к Ролану Гусеву в «Динамо».

Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения Марцела Лички.

– Хотели бы присоединиться к Ролану и поработать в «Динамо»?

– Во‑первых, Ролан сам еще исполняет обязанности. Наверняка, они кого‑то ищут.

О своих намерениях я говорил – я всегда открыт для всех. Работать в штабе – самое лучшее! Там сидит человек 15, и я бы сидел. Сколько там людей было!

Главное – вовремя обняться, по руке похлопать. Это и я бы сделал!

Ролану напишу, скажу: «Давай объединяться», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoАлександр Мостовой
logoРолан Гусев
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
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