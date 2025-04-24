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  • Анри может возглавить «РБ Лейпциг». Клопп поддержит назначение француза (Le Journal du Dimanche)
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Анри может возглавить «РБ Лейпциг». Клопп поддержит назначение француза (Le Journal du Dimanche)

Тьерри Анри может возглавить команду Бундеслиги.

Как сообщает Le Journal du Dimanche, «РБ Лейпциг» очень заинтересован в приглашении 47-летнего специалиста. Клуб ищет тренера, который способен ставить атакующий и привлекательный футбол, доверяет молодым талантам и у которого в лучшем случае уже были связи с системой «Ред Булл». Анри играл за «Нью-Йорк Ред Буллс» с 2010 по 2014 год. 

Отмечается, что у француза прекрасные отношения с руководителем «Ред Булл» Оливером Минцлаффом. Утверждается, что глава футбольного направления «Ред Булл» Юрген Клопп поддержит назначение Анри. 

Стороны планируют провести встречу в ближайшие дни. Тот факт, что Тьерри не говорит по-немецки, не является препятствием для боссов «Ред Булл». 

«Лейпциг» также рассматривает кандидатуры Оливера Гласнера («Кристал Пэлас») и Франсеска Фабрегаса («Комо»). 

Бывший главный тренер «Лейпцига» Марко Розе был уволен в конце марта. Командой временно руководит Жолт Лев. Последним местом работы Анри была олимпийская сборная Франции, с которой он занял второе место на Олимпиаде-2024.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Journal du Dimanche
logoРБ Лейпциг
logoбундеслига Германия
logoТьерри Анри
logoКомо
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
logoФрансеск Фабрегас
logoКристал Пэлас
logoсерия А Италия
logoОливер Гласнер
Оливер Минцлафф
возможные трансферы
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