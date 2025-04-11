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Станкович взял на себя ответственность за 1:2 «Спартака» от «Махачкалы»: «Мы не заслуживали победу. Клуб с таким именем не может играть так, как в 1-м тайме»

Деян Станкович взял на себя ответственность за поражение «Спартака».

В пятницу «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2) в домашнем матче Мир РПЛ.

– Что случилось со «Спартаком» в первые 20 минут?

– Я бы сказал, что не в первые 20, а в 40 минут. Это хороший и большой вопрос для меня. Если команда не готова, то это ответственность главного тренера. Будем анализировать.

Я не видел свою команду в первые 45 минут. Беру на себя ответственность за этот результат, но я уверен на 1000%, что ответ на этот вопрос найдется.

– В этой игре было много хороших ударов, но всего один гол. Можно сказать, что весной от «Спартака» отворачивается удача?

– Я бы не говорил об удаче, тут дело не в этом. После первого тайма мы проигрывали в агрессии и дуэлях. Хотя мы готовились к этому.

Мы были не на высоте во многих компонентах в первом тайме, во втором тайме мы изменили ситуацию, но не забили пенальти. Мы не заслуживали победу.

Клуб с таким именем не может играть так, как в первом тайме. Это большой урок, мы не сдадимся, но определенные корректировки будут, – сказал тренер «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
logoДеян Станкович
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logoДинамо Махачкала
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
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