Станкович взял на себя ответственность за 1:2 «Спартака» от «Махачкалы»: «Мы не заслуживали победу. Клуб с таким именем не может играть так, как в 1-м тайме»
В пятницу «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2) в домашнем матче Мир РПЛ.
– Что случилось со «Спартаком» в первые 20 минут?
– Я бы сказал, что не в первые 20, а в 40 минут. Это хороший и большой вопрос для меня. Если команда не готова, то это ответственность главного тренера. Будем анализировать.
Я не видел свою команду в первые 45 минут. Беру на себя ответственность за этот результат, но я уверен на 1000%, что ответ на этот вопрос найдется.
– В этой игре было много хороших ударов, но всего один гол. Можно сказать, что весной от «Спартака» отворачивается удача?
– Я бы не говорил об удаче, тут дело не в этом. После первого тайма мы проигрывали в агрессии и дуэлях. Хотя мы готовились к этому.
Мы были не на высоте во многих компонентах в первом тайме, во втором тайме мы изменили ситуацию, но не забили пенальти. Мы не заслуживали победу.
Клуб с таким именем не может играть так, как в первом тайме. Это большой урок, мы не сдадимся, но определенные корректировки будут, – сказал тренер «Спартака».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий