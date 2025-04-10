Адвокат Мбаппе об аресте 55 млн евро на счетах «ПСЖ»: «Прошли месяцы, а Килиан так и не получил деньги. Решили перейти в наступление»
В сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, задолженность по зарплате и бонусам. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.
Сегодня стало известно об аресте 55 млн евро на счетах «ПСЖ» – это сумма задолженности клуба перед Мбаппе. Соответствующее разрешение выдал в среду исполнительный судья парижского суда. Клуб готов судиться и заявил: «Килиан не выиграет».
Слушание назначено на 26 мая.
«Эта история длится уже чуть больше года. Один год – это срок, который мы установили для себя в качестве дедлайна, чтобы попытаться разрешить этот спор максимально мирным путем.
Прошли месяцы, а Килиан так и не получил 55 миллионов евро. Было принято решение перейти в наступление на этот раз», – сказала Дельфин Верхейден, адвокат Мбаппе.
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