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  • Адвокат Мбаппе об аресте 55 млн евро на счетах «ПСЖ»: «Прошли месяцы, а Килиан так и не получил деньги. Решили перейти в наступление»
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Адвокат Мбаппе об аресте 55 млн евро на счетах «ПСЖ»: «Прошли месяцы, а Килиан так и не получил деньги. Решили перейти в наступление»

Адвокат Килиана Мбаппе объяснил арест 55 млн евро на счетах «ПСЖ».

В сентябре 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) обязала парижан выплатить форварду, бесплатно перешедшему в «Реал» летом, задолженность по зарплате и бонусам. Позднее Мбаппе обратился в дисциплинарный комитет LFP по факту невыплаты, но обращение было отклонено, поскольку клуб подал на LFP в суд в Париже.

Сегодня стало известно об аресте 55 млн евро на счетах «ПСЖ» – это сумма задолженности клуба перед Мбаппе. Соответствующее разрешение выдал в среду исполнительный судья парижского суда. Клуб готов судиться и заявил: «Килиан не выиграет».

Слушание назначено на 26 мая.

«Эта история длится уже чуть больше года. Один год – это срок, который мы установили для себя в качестве дедлайна, чтобы попытаться разрешить этот спор максимально мирным путем.

Прошли месяцы, а Килиан так и не получил 55 миллионов евро. Было принято решение перейти в наступление на этот раз», – сказала Дельфин Верхейден, адвокат Мбаппе.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: AP News
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