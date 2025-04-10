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  • Семак об уходе Клаудиньо: «Уберите одного-двух лидеров в «Краснодаре» или в «Спартаке» – естественно, это потеря. «Зенит» перестраивается, но в атаке не хватает стабильности»
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Семак об уходе Клаудиньо: «Уберите одного-двух лидеров в «Краснодаре» или в «Спартаке» – естественно, это потеря. «Зенит» перестраивается, но в атаке не хватает стабильности»

Сергей Семак рассказал о трудностях «Зенита» после ухода Клаудиньо.

В январе бразильский полузащитник перешел в катарский «Аль-Садд».

«Я думаю, все прекрасно знают, что [мы] искали [замену Клаудиньо]. Конечно, хотели взять игрока на эту же позицию.

Креативные игроки играют важную роль в игре любой команды. Уберите одного-двух игроков-лидеров в «Краснодаре» или в «Спартаке» – естественно, это будет потеря для команды. И каждая команда будет справляться с потерей того или иного игрока, исходя из тех ресурсов, которые есть.

Конечно, любой креативный игрок, который помогает, создает, умеет отдать, имеет возможности принимать нестандартные решения, важен для любой команды. Поэтому сейчас, конечно, нам нужно перестраиваться, что мы и делаем. Но, к сожалению, нам не хватает стабильности в атакующей группе у тех игроков, которые выходят», – сказал главный тренер «Зенита».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
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