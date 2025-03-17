Дюков опроверг повышение зарплаты Карпина в сборной после ухода из «Ростова»: «Она осталась той же»
Александр Дюков заявил, что зарплата Валерия Карпина в сборной России осталась прежней.
Тренер покинул «Ростов» 25 февраля, чтобы сосредоточиться на работе с национальной командой.
«Зарплата Карпина в сборной была повышена после ухода из «Ростова»? Это не так. Мне от этом ничего неизвестно. Она осталась той же», — сказал президент РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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