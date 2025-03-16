Мелкадзе о своем стиле игры: «Леопард. Это внимательность и реакция, он глазами все видит»

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе сравнил себя с леопардом.

– Могли бы сравнить свой стиль игры с каким-то животным?

– Слон (смеется).

– Почему именно слон?

– Я не знаю, ну, пусть леопард будет.

– Из-за чего?

– Насколько я знаю, леопард – это внимательность и реакция. Он глазами все видит, – сказал воспитанник «Спартака » Мелкадзе .