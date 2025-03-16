Мелкадзе о своем стиле игры: «Леопард. Это внимательность и реакция, он глазами все видит»
Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе сравнил себя с леопардом.
– Могли бы сравнить свой стиль игры с каким-то животным?
– Слон (смеется).
– Почему именно слон?
– Я не знаю, ну, пусть леопард будет.
– Из-за чего?
– Насколько я знаю, леопард – это внимательность и реакция. Он глазами все видит, – сказал воспитанник «Спартака» Мелкадзе.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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