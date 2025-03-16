«Я хочу рыбу, раков. В следующий раз жду такого подарка. Статуэток у меня много». Акинфеев о призе лучшему игроку матча
Акинфеев сказал, что хочет рыбу и раков вместо приза лучшему игроку матча.
Голкипер ЦСКА отдал результативный пас на Сауля Гуарирапу в матче 21-го тура Мир РПЛ против «Акрона» (2:1) и был признал лучшим игроком встречи, за что получил традиционную статуэтку.
– У вас было предложение заменить статуэтку на что‑то?
– Да. Статуэток у меня много. Я хочу рыбу, раков. В следующий раз, дай бог, если получится, жду такого подарка.
– «Акрон» перестроился во втором тайме. Он за счет этого стал играть активнее, или ЦСКА просел?
– Я думаю, и «Акрон» хорошо играл, и, давайте объективно, не самый лучший наш матч. Боевая игра, честно скажу, – сказал Игорь Акинфеев.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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