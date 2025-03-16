Земан покинул отделение интенсивной терапии. У 77-летнего экс-тренера «Ромы» и «Лацио» случился инсульт в феврале
У Зденека Земана наметились улучшения после инсульта.
27 февраля 77-летний чех перенес инсульт, экс-тренер «Ромы», «Лацио», «Наполи» и других клубов был госпитализирован.
15 марта стала известно, что Земан покинул отделение интенсивной терапии.
Зденек был вынужден покинуть «Пескару» в феврале 2024 года из-за проблем с сердцем. В октябре прошлого года у него случилась ишемическая атака.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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