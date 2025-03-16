Земан покинул отделение интенсивной терапии. У 77-летнего экс-тренера «Ромы» и «Лацио» случился инсульт в феврале

У Зденека Земана наметились улучшения после инсульта.

27 февраля 77-летний чех перенес инсульт , экс-тренер «Ромы», «Лацио », «Наполи » и других клубов был госпитализирован.

15 марта стала известно, что Земан покинул отделение интенсивной терапии.

Зденек был вынужден покинуть «Пескару» в феврале 2024 года из-за проблем с сердцем. В октябре прошлого года у него случилась ишемическая атака.