Макаров сделал подсечку партнеру по «Динамо» Бителло в штрафной «Локомотива» на 100-й минуте
Денис Макаров сбил партнера по «Динамо» Бителло в штрафной «Локомотива».
«Локомотив» дома обыграл «Динамо» (2:1) в 21-м туре Мир РПЛ.
На 100-й минуте матча хавбек бело-голубых Даниил Фомин прессингом накрыл защитника Максима Ненахова, пустившегося в обводку возле своей штрафной. Хорхе Карраскаль подобрал мяч и толкнул его вперед.
Макаров принял мяч и прокинул его дальше, но траекторию ему пересек Бителло. В итоге Денис сделал подсечку бразильцу, выходившему на ударную позицию в штрафной.
Затем Макаров сфолил на игроке «железнодорожников» Владиславе Сарвели, и на этом атака гостей закончилась.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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