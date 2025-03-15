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Макаров сделал подсечку партнеру по «Динамо» Бителло в штрафной «Локомотива» на 100-й минуте

Денис Макаров сбил партнера по «Динамо» Бителло в штрафной «Локомотива».

«Локомотив» дома обыграл «Динамо» (2:1) в 21-м туре Мир РПЛ.

На 100-й минуте матча хавбек бело-голубых Даниил Фомин прессингом накрыл защитника Максима Ненахова, пустившегося в обводку возле своей штрафной. Хорхе Карраскаль подобрал мяч и толкнул его вперед.

Макаров принял мяч и прокинул его дальше, но траекторию ему пересек Бителло. В итоге Денис сделал подсечку бразильцу, выходившему на ударную позицию в штрафной.

Затем Макаров сфолил на игроке «железнодорожников» Владиславе Сарвели, и на этом атака гостей закончилась.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
logoЛокомотив
logoХорхе Карраскаль
logoпремьер-лига Россия
logoБителло
logoМаксим Ненахов
logoДаниил Фомин
logoДенис Макаров
logoВладислав Сарвели
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