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Румменигге о календаре: «Игроки сами загоняют себя в ловушку, требуя все больше и больше денег. Нужно искать решение. Если не убрать ногу с педали газа, футбол врежется в стену»

Румменигге заявил, что игроки загоняют себя в ловушку требованиями по зарплате.

– Почему вы всегда жестко высказываетесь о футболистах, которые жалуются на то, что слишком много играют?

– Потому что я думаю, что игроки сами загоняют себя в ловушку, требуя все больше и больше денег. Эти деньги, так или иначе, клубы должны зарабатывать, проводя больше игр, чего требует телевизионный рынок.

Но если каждый год игроки просят увеличить зарплату, а агенты просят денег просто за то, чтобы время от времени поговорить, как клубы смогут зарабатывать деньги?

– Какой выход из этого вы видите?

– Я очень хорошо знаю владельца «Ливерпуля» Джона Хенри: он также много инвестирует в американский спорт и перед началом чемпионата знает, что сезон в любом случае принесет прибыль. Ключевым моментом является потолок зарплат.

– С чего нужно начать?

– Все стороны должны сесть за стол переговоров: УЕФА, ФИФА, лиги, игроки, агенты. Мы должны вести переговоры без эмоций и искать решение, которое будет приемлемо для всех. Я сталкивался с делом Босмана и другими судебными разбирательствами и знаю, что агенты сразу же спешат подать иск. Этого необходимо избежать.

– Обсуждение уже ведется?

– Я поговорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино, и он готов начать дискуссию. Для него тоже важно, чтобы все присутствовали и были вовлечены в нее. Если никто не уберет ногу с педали газа, футбол в конечном итоге врежется в стену, – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Corriere della Sera
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logoКарл-Хайнц Румменигге
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