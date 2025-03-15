Румменигге о календаре: «Игроки сами загоняют себя в ловушку, требуя все больше и больше денег. Нужно искать решение. Если не убрать ногу с педали газа, футбол врежется в стену»
– Почему вы всегда жестко высказываетесь о футболистах, которые жалуются на то, что слишком много играют?
– Потому что я думаю, что игроки сами загоняют себя в ловушку, требуя все больше и больше денег. Эти деньги, так или иначе, клубы должны зарабатывать, проводя больше игр, чего требует телевизионный рынок.
Но если каждый год игроки просят увеличить зарплату, а агенты просят денег просто за то, чтобы время от времени поговорить, как клубы смогут зарабатывать деньги?
– Какой выход из этого вы видите?
– Я очень хорошо знаю владельца «Ливерпуля» Джона Хенри: он также много инвестирует в американский спорт и перед началом чемпионата знает, что сезон в любом случае принесет прибыль. Ключевым моментом является потолок зарплат.
– С чего нужно начать?
– Все стороны должны сесть за стол переговоров: УЕФА, ФИФА, лиги, игроки, агенты. Мы должны вести переговоры без эмоций и искать решение, которое будет приемлемо для всех. Я сталкивался с делом Босмана и другими судебными разбирательствами и знаю, что агенты сразу же спешат подать иск. Этого необходимо избежать.
– Обсуждение уже ведется?
– Я поговорил с президентом ФИФА Джанни Инфантино, и он готов начать дискуссию. Для него тоже важно, чтобы все присутствовали и были вовлечены в нее. Если никто не уберет ногу с педали газа, футбол в конечном итоге врежется в стену, – сказал член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
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