«Рубин» направит деньги от продажи билетов на игру с «Пари НН» в фонд, занимающийся ликвидацией последствий экологического бедствия на Черном море 

«Рубин» передаст деньги на благотворительность.

Все средства, вырученные с продажи билетов на матч с «Пари НН», пойдут в фонд «Спасай море», который занимается ликвидацией последствий экологического бедствия на Черном море.

Встреча команд состоится в воскресенье, 16 марта.