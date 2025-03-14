«Рубин» направит деньги от продажи билетов на игру с «Пари НН» в фонд, занимающийся ликвидацией последствий экологического бедствия на Черном море
«Рубин» передаст деньги на благотворительность.
Все средства, вырученные с продажи билетов на матч с «Пари НН», пойдут в фонд «Спасай море», который занимается ликвидацией последствий экологического бедствия на Черном море.
Встреча команд состоится в воскресенье, 16 марта.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Рубина»
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