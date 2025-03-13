«Рубин» принимает «Пари НН». Поддержите казанцев на стадионе!
В 21-м туре Мир РПЛ «Рубин» встретится с «Пари НН».
Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 15:15 на стадионе «Ак Барс Арена».
«Рубин» по итогам 20 туров расположился на восьмом месте с турнирной таблице чемпионата, обладая 29-ю очками. Нижегородцы же идут на 11-й строчке, набрав 19 очков. Приходите поддержать казанцев в матче против «Пари НН»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости