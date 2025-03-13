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«Рубин» принимает «Пари НН». Поддержите казанцев на стадионе!

В 21-м туре Мир РПЛ «Рубин» встретится с «Пари НН».

Матч пройдет в воскресенье, 16 марта, в 15:15 на стадионе «Ак Барс Арена».

«Рубин» по итогам 20 туров расположился на восьмом месте с турнирной таблице чемпионата, обладая 29-ю очками. Нижегородцы же идут на 11-й строчке, набрав 19 очков. Приходите поддержать казанцев в матче против «Пари НН»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
натив
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