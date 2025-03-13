Де Поль травмировал ногу в матче «Атлетико» с «Реалом»

Родриго Де Поль заменен из-за травмы в игре с «Реалом».

В конце второго тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов полузащитник «Атлетико » сел на газон из-за проблем с левой ногой. После небольшой паузы он продолжил игру, но почти сразу был вынужден остановиться.

Вместо 30-летнего футболиста появился Науэль Молина .

Со статистикой Де Поля можно ознакомиться здесь .