Де Поль травмировал ногу в матче «Атлетико» с «Реалом»
Родриго Де Поль заменен из-за травмы в игре с «Реалом».
В конце второго тайма матча 1/8 финала Лиги чемпионов полузащитник «Атлетико» сел на газон из-за проблем с левой ногой. После небольшой паузы он продолжил игру, но почти сразу был вынужден остановиться.
Вместо 30-летнего футболиста появился Науэль Молина.
Со статистикой Де Поля можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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