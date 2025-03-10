РФС может пожизненно отстранить нескольких судей. К ним «возник ряд вопросов» после проверки на полиграфе («СЭ»)
Некоторых российских арбитров ждут серьезные санкции после проверки на полиграфе.
«Спорт-Экспресс» сообщает, что в 2024 году многие судьи были протестированы с использованием детектора лжи, и к отдельным рефери «возник ряд вопросов».
Утверждается, что в 2025-м несколько арбитров могут быть пожизненно дисквалифицированы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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