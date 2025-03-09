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«Наполи» победил впервые с января – после 4 ничьих и поражения. Команда Конте на 1 очко отстает от «Интера» в Серии А

«Наполи» прервал серию неудач в матчах чемпионата Италии.

Команда Антонио Конте одолела «Фиорентину» (2:1) в 28-м туре.

До этого дня партенопейцы не могли победить на протяжении пяти игр – весь февраль. У них было четыре ничьих и одно поражение за это время.

В таблице Серии А «Наполи» идет на втором месте и отстает от «Интера» на одно очко. 16 марта он встретится с «Венецией».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoНаполи
logoсерия А Италия
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