Вратарь «Черноморца» Солдатенко мог сыграть в атаке против «Арсенала» из-за большого количества заболевших игроков
Вратарь «Черноморца» Ростислав Солдатенко мог сыграть в атаке против «Арсенала».
Матч Мелбет Первой лиги завершился вничью 0:0, Солдатенко отыграл его в воротах. Кандидатуру голкипера для игры в поле рассматривали из-за большого количества заболевших футболистов.
– Кто основной вратарь?
– На данный момент играет Ростислав. Это факт.
Для Ростислава Солдатенко на сегодняшний матч была заготовлена форма полевого игрока на случай форс-мажора.
– На какой позиции предполагали его использовать?
– Предполагалась его позиция на поле в группе атаки. Он играет прилично обеими ногами и у него приличный удар со штрафного. Мы не боимся экспериментировать и ждем момента для того, чтобы сотворить эту историю! – сказал тренер «Черноморца» Олег Василенко.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Влада Гурджи
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