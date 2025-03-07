Вратарь «Черноморца» Солдатенко мог сыграть в атаке против «Арсенала» из-за большого количества заболевших игроков

Вратарь «Черноморца» Ростислав Солдатенко мог сыграть в атаке против «Арсенала».

Матч Мелбет Первой лиги завершился вничью 0:0, Солдатенко отыграл его в воротах. Кандидатуру голкипера для игры в поле рассматривали из-за большого количества заболевших футболистов.

– Кто основной вратарь?

– На данный момент играет Ростислав. Это факт.

Для Ростислава Солдатенко на сегодняшний матч была заготовлена форма полевого игрока на случай форс-мажора.

– На какой позиции предполагали его использовать?

– Предполагалась его позиция на поле в группе атаки. Он играет прилично обеими ногами и у него приличный удар со штрафного. Мы не боимся экспериментировать и ждем момента для того, чтобы сотворить эту историю! – сказал тренер «Черноморца» Олег Василенко.