«Алания» в 5 раз сократит зарплатную ведомость – с 15 до 3 млн рублей. Клуб объявил о сокращении бюджета в декабре

«Алания» планирует сильно сократить зарплатную ведомость.

В конце декабря стало известно, что владикавказский клуб принял решение урезать бюджет на фоне текущей экономической ситуации.

Сейчас «Алания» планирует в 5 раз сократить зарплатную ведомость – с 15 млн до 3 млн рублей в месяц. Об этом «Чемпионату » сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.

Также сообщается, что в связи с оптимизацией бюджета клуб планирует расстаться с самыми высокооплачиваемыми футболистами команды, на трансферах которых можно заработать. В первую очередь этим был вызван переход вратаря Ростислава Солдатенко в новороссийский «Черноморец ».

«Алания» сокращает бюджет: «Уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости. Одновременно берем курс на омоложение состава»

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