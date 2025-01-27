«Алания» в 5 раз сократит зарплатную ведомость – с 15 до 3 млн рублей. Клуб объявил о сокращении бюджета в декабре
В конце декабря стало известно, что владикавказский клуб принял решение урезать бюджет на фоне текущей экономической ситуации.
Сейчас «Алания» планирует в 5 раз сократить зарплатную ведомость – с 15 млн до 3 млн рублей в месяц. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией в клубе.
Также сообщается, что в связи с оптимизацией бюджета клуб планирует расстаться с самыми высокооплачиваемыми футболистами команды, на трансферах которых можно заработать. В первую очередь этим был вызван переход вратаря Ростислава Солдатенко в новороссийский «Черноморец».
«Алания» сокращает бюджет: «Уверены, что это решение станет важным шагом для долгосрочной устойчивости. Одновременно берем курс на омоложение состава»
«Алания» может исчезнуть: на трансфер выставили всех, сборы отменили, игрокам и тренерам снизят зарплату
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