Карпин о совмещении работы в сборной и клубе: «Если Россию вернут летом в международные турниры, то не возникнет вопросов – тема сама отпадет»
Валерий Карпин высказался о возможном совмещении работы в сборной России и клубе.
25 февраля 56-летний специалист покинул пост главного тренера «Ростова». До этого момента тренер совмещал работу в клубе и сборной России.
«Когда возникла ситуация с моим назначением в «Ростов», все прошло по согласованию с РФС. Необходимо выполнить определенные пункты: если РФС разрешает, то возможны переговоры и назначение. На данный момент все так и осталось.
Вообще, эта тема, возможно, сама отпадет. Если сборную России вернут летом в официальные международные турниры, то все, не возникнет вопросов», – сказал Карпин.
Карпин о возможном снятии бана: «Точно не из-за этого решил сосредоточиться на сборной. Знаю ровно то же, что и все»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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