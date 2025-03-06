Карпин о совмещении работы в сборной и клубе: «Если Россию вернут летом в международные турниры, то не возникнет вопросов – тема сама отпадет»

Валерий Карпин высказался о возможном совмещении работы в сборной России и клубе.

25 февраля 56-летний специалист покинул пост главного тренера «Ростова». До этого момента тренер совмещал работу в клубе и сборной России.

«Когда возникла ситуация с моим назначением в «Ростов», все прошло по согласованию с РФС . Необходимо выполнить определенные пункты: если РФС разрешает, то возможны переговоры и назначение. На данный момент все так и осталось.

Вообще, эта тема, возможно, сама отпадет. Если сборную России вернут летом в официальные международные турниры, то все, не возникнет вопросов», – сказал Карпин.

Карпин о возможном снятии бана: «Точно не из-за этого решил сосредоточиться на сборной. Знаю ровно то же, что и все»