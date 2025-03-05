Деку нравится защитник сборной Румынии Рациу, Флик не убежден. Отступные – 25 млн евро, но «Барселона» может отдать «Райо» одного из своих игроков ради снижения суммы

«Барселона» интересуется Андреем Рациу.

Cadena SER утверждает, что каталонцы пристально следят за защитником «Райо Вальекано » и даже связывались с его представителями. Сам игрок рад, что приглянулся «блаугране».

Отмечается, что спортивному директору «Барселоны» Деку румынский футболист давно нравится, а вот Ханс-Дитер Флик , главный тренер, еще не убежден в необходимости подписания 26-летнего игрока.

В контракте Рациу предусмотрены отступные в размере 25 млн евро, но не исключено, что сумму можно снизить за счет включения в сделку одного из игроков «Барселоны».

Также на защитника претендуют и другие испанские и зарубежные команды.

В этом сезоне Андрей провел 24 матча в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно со статистикой футболиста сборной Румынии можно ознакомиться здесь .