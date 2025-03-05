Деку нравится защитник сборной Румынии Рациу, Флик не убежден. Отступные – 25 млн евро, но «Барселона» может отдать «Райо» одного из своих игроков ради снижения суммы
«Барселона» интересуется Андреем Рациу.
Cadena SER утверждает, что каталонцы пристально следят за защитником «Райо Вальекано» и даже связывались с его представителями. Сам игрок рад, что приглянулся «блаугране».
Отмечается, что спортивному директору «Барселоны» Деку румынский футболист давно нравится, а вот Ханс-Дитер Флик, главный тренер, еще не убежден в необходимости подписания 26-летнего игрока.
В контракте Рациу предусмотрены отступные в размере 25 млн евро, но не исключено, что сумму можно снизить за счет включения в сделку одного из игроков «Барселоны».
Также на защитника претендуют и другие испанские и зарубежные команды.
В этом сезоне Андрей провел 24 матча в Ла Лиге и забил 2 гола. Подробно со статистикой футболиста сборной Румынии можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
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