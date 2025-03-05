Орещук о «Динамо»: «Личка потерял контакт с командой»

Роман Орещук уверен – у тренера Марцела Лички нет контакта с игроками «Динамо».

– Личка потерял контакт с командой. Надо у него спрашивать, почему так происходит.

– Сможет ли выправить ситуацию?

– В прошлом году в этих же турах он смог. Почему не сможет сейчас?

Попадет в тройку или выиграет кубок – останется. Если ничего из этого не выполнит, то контракт продлен не будет, – сказал бывший спортивный директор «Динамо » футбольный агент Орещук .

После 19 туров в Мир РПЛ «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» набрали по 40 очков. «Динамо» располагается на 4-м месте с 36 очками.