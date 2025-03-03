Агапов о тратах на семью за месяц: «Очень много, больше 300 тысяч явно. Основные расходы – ипотека, съем квартиры, садик. И такси очень дорого в Москве выходило»
Илья Агапов рассказал, сколько денег тратит на семью за месяц.
– Сколько тебе нужно в месяц, чтобы содержать семью?
– Очень много. Больше 300 тысяч явно. Основные расходы – ипотека, съем квартиры, садик. И такси о-о-очень дорого в Москве выходило: в Ватутинки, обратно…
Права у меня есть, но вот машина только в планах – сейчас это не приоритет, – сказал арендованный у ЦСКА защитник «Пари НН».
Агапов о зарплате 300 тысяч евро в ЦСКА: «Я эти деньги не выпрашивал. У меня никогда не было отношения к деньгам как к сверхценности. Не было такого, чтобы они били мне в голову»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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