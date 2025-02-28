Радимов о «Краснодаре»: «Основная проблема — отсутствие сильной скамейки. «Спартак» усилился, у «Зенита» сидит Педро, произведший фурор на Кубке Южной Америки U20»
Владислав Радимов назвал главную проблему «Краснодара» в сезоне Мир РПЛ.
После 18 туров «быки» и «Зенит» набрали по 39 очков, но южане лидируют по дополнительным показателям.
«Мне кажется, что основная проблема «Краснодара» — отсутствие сильной скамейки. Им все‑таки в какой‑то степени повезло, что в прошлом году не было дисквалификаций и травм.
Посмотрите, как усилился «Спартак». У «Зенита», условно, на скамейке сидит Педро, который на чемпионате Южной Америки до 20 лет произвел фурор, выступал с капитанской повязкой», — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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