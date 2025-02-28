Радимов о «Краснодаре»: «Основная проблема — отсутствие сильной скамейки. «Спартак» усилился, у «Зенита» сидит Педро, произведший фурор на Кубке Южной Америки U20»

Владислав Радимов назвал главную проблему «Краснодара» в сезоне Мир РПЛ.

После 18 туров «быки» и «Зенит » набрали по 39 очков, но южане лидируют по дополнительным показателям.

«Мне кажется, что основная проблема «Краснодара » — отсутствие сильной скамейки. Им все‑таки в какой‑то степени повезло, что в прошлом году не было дисквалификаций и травм.

Посмотрите, как усилился «Спартак ». У «Зенита», условно, на скамейке сидит Педро , который на чемпионате Южной Америки до 20 лет произвел фурор, выступал с капитанской повязкой», — сказал бывший футболист сборной России.