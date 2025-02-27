Слот о 2:0 с «Ньюкаслом»: «Игра понравилась, хотя «Ливерпулю» есть в чем прибавлять. Возможно, в концентрации – это был наш пятый матч за 15 дней»
Арне Слот оценил победу над «Ньюкаслом» (2:0) в АПЛ.
«Игра мне понравилась, хотя нам есть в чем прибавлять. Возможно, в концентрации – это был наш пятый матч за 15 дней, и несколько раз у нас были небольшие проблемы в игре с мячом. Я не привык видеть такое в исполнении наших игроков.
Думаю, потом мы играли очень хорошо, и не только те, кто был на поле с первых минут, но и вышедшие на замену», – сказал тренер «Ливерпуля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости