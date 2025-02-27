«МЮ» победил в АПЛ впервые за месяц – после двух поражений и ничьей. Команда Аморима идет 14-й
«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудач в АПЛ.
Команда Рубена Аморима одолела «Ипсвич» (3:2) в 27-м туре. Это первая победа манкунианцев в чемпионате за месяц.
В трех предыдущих февральских играх «красные дьяволы» сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2) и уступили «Тоттенхэму» (0:1) и «Кристал Пэлас» (0:2).
9 марта «Манчестер Юнайтед», на данный момент идущий 14-м в АПЛ, примет «Арсенал».
Опубликовал: Александр Суряев
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