«МЮ» победил в АПЛ впервые за месяц – после двух поражений и ничьей. Команда Аморима идет 14-й

«Манчестер Юнайтед» прервал серию неудач в АПЛ.

Команда Рубена Аморима одолела «Ипсвич » (3:2) в 27-м туре. Это первая победа манкунианцев в чемпионате за месяц.

В трех предыдущих февральских играх «красные дьяволы» сыграли вничью с «Эвертоном» (2:2) и уступили «Тоттенхэму» (0:1) и «Кристал Пэлас» (0:2).

9 марта «Манчестер Юнайтед », на данный момент идущий 14-м в АПЛ, примет «Арсенал».