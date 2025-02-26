Салах считает, что проводит лучший сезон в карьере: «Я помогаю партнерам становиться лучше. Это тоже часть роста – раньше я больше концентрировался на себе»

Мохамед Салах считает, что проводит лучший сезон в карьере.

«Я чувствую себя очень хорошо. Я чувствую, что нахожусь в хорошей форме, очень хорошей форме, и стараюсь не только совершенствоваться, но и помогать совершенствоваться игрокам вокруг меня.

Это тоже часть роста. Ты хочешь, чтобы все играли хорошо, потому что в одиночку лигу не выиграть. Поэтому ты хочешь, чтобы остальные тоже играли хорошо.

Я пытаюсь делать это последние несколько месяцев, возможно, с самого начала сезона, – изучать стиль их игры и понимать, что им нравится. Раньше, когда я был моложе, я больше концентрировался на себе.

Пока что я считаю, что это мой лучший сезон, потому что я помогаю игрокам, которые меня окружают, становиться лучше. Это то, что я чувствую. Я знаю стиль их игры. Статистика всех игроков стала лучше, чем в предыдущие сезоны. К тому же у меня больше результативных передач, а это значит, что я действительно им очень помогаю», – сказал вингер «Ливерпуля ».