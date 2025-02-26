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  • Эрик тен Хаг: «Этому поколению трудно справляться с критикой. Со мной были гораздо прямолинейнее, сейчас это посчитают оскорбительным. Я бы демотивировал этим нынешних игроков»
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Эрик тен Хаг: «Этому поколению трудно справляться с критикой. Со мной были гораздо прямолинейнее, сейчас это посчитают оскорбительным. Я бы демотивировал этим нынешних игроков»

Эрик тен Хаг высказался о негативном отношении современных футболистов к критике.

«Этому поколению обычно трудно справляться с критикой. Критика действительно их задевает.

Поколение, в котором я вырос, было гораздо более толстокожим. Можно было быть гораздо более прямолинейными.

В моем отношении действовал именно такой подход. Если бы я сделал так с нынешней группой игроков, я бы демотивировал их.

Если обращаться так с нынешним поколением, они посчитают это оскорбительным», – заявил бывший тренер «Манчестер Юнайтед».

Варан о тен Хаге: «Он хотел завоевать уважение с помощью страха, возможно. Ему всегда нужен был игрок, который был бы один в «МЮ», он конфликтовал с лидерами. Я высказал кое-что и больше не играл»

Тен Хаг о новой работе: «Руки у меня пока не чешутся. До 1 июля я не намерен никуда идти. Использую паузу для размышлений и анализа, работаю над своей моделью»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoЭрик тен Хаг
психология
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