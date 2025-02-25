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Ван Дейк об остатке сезона: «Если «Ливерпуль» сделает «Энфилд» пугающим для соперника, это поможет и команде, и болельщикам. Большую часть чемпионата нам это удавалось»

Вирджил ван Дейк высказался о пожеланиях на остаток сезона.

В матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях победил «Манчестер Сити» (2:0). Команда лидирует в чемпионате, имея 11-очковый отрыв от «Арсенала».

«Я говорил еще после игры с «Вулвс», что нервничать – это нормально. Это человеческая реакция: возникают тревожные чувства, и это все еще может произойти в дальнейшем.

Но я думаю, что если мы сделаем «Энфилд» пугающим для соперника, это только поможет нам и болельщикам. Большую часть сезона команде это удавалось, и то, как мы играем, только помогает.

Сколько домашних матчей осталось? 7 из 11. Давайте сделаем так, чтобы эти семь были потрясающими, как можно более громкими. Не думаю, что нам нужно говорить об этом, потому что обычно так и происходит.

Так что давайте наслаждаться, сосредоточимся на среде (завтра «Ливерпуль» дома сыграет с «Ньюкаслом» в Премьер-лиге – Спортс’‘), а потом посмотрим, что произойдет», – сказал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Чемпионская гибкость «Ливерпуля» выглядит так. Разбор элегантной коронации в гостях у «Сити»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ESPN
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logoВирджил ван Дейк
ESPN
психология
logoпремьер-лига Англия
болельщики
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