Ван Дейк об остатке сезона: «Если «Ливерпуль» сделает «Энфилд» пугающим для соперника, это поможет и команде, и болельщикам. Большую часть чемпионата нам это удавалось»
В матче 26-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях победил «Манчестер Сити» (2:0). Команда лидирует в чемпионате, имея 11-очковый отрыв от «Арсенала».
«Я говорил еще после игры с «Вулвс», что нервничать – это нормально. Это человеческая реакция: возникают тревожные чувства, и это все еще может произойти в дальнейшем.
Но я думаю, что если мы сделаем «Энфилд» пугающим для соперника, это только поможет нам и болельщикам. Большую часть сезона команде это удавалось, и то, как мы играем, только помогает.
Сколько домашних матчей осталось? 7 из 11. Давайте сделаем так, чтобы эти семь были потрясающими, как можно более громкими. Не думаю, что нам нужно говорить об этом, потому что обычно так и происходит.
Так что давайте наслаждаться, сосредоточимся на среде (завтра «Ливерпуль» дома сыграет с «Ньюкаслом» в Премьер-лиге – Спортс’‘), а потом посмотрим, что произойдет», – сказал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Чемпионская гибкость «Ливерпуля» выглядит так. Разбор элегантной коронации в гостях у «Сити»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий