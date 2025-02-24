Салах повторил рекорд АПЛ по голам (16) в гостях за сезон. Он сравнялся с Кейном и Филлипсом
Мохамед Салах повторил рекорд АПЛ по голам (16) в гостях за один сезон.
Вингер «Ливерпуля» сравнялся с Харри Кейном (экс-«Тоттенхэм») и Кевином Филлипсом (экс-«Сандерленд»), у которых было столько же мячей на выезде в чемпионатах Англии-2022/23 и 1999/2000 соответственно.
В воскресенье Салах забил гол в гостевом матче с «Манчестер Сити» (2:0).
В текущем сезоне АПЛ «Ливерпулю» осталось провести на выезде 4 игры.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Opta
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