Салах повторил рекорд АПЛ по голам (16) в гостях за сезон. Он сравнялся с Кейном и Филлипсом

Мохамед Салах повторил рекорд АПЛ по голам (16) в гостях за один сезон.

Вингер «Ливерпуля » сравнялся с Харри Кейном (экс-«Тоттенхэм») и Кевином Филлипсом (экс-«Сандерленд»), у которых было столько же мячей на выезде в чемпионатах Англии-2022/23 и 1999/2000 соответственно.

В воскресенье Салах забил гол в гостевом матче с «Манчестер Сити» (2:0).

В текущем сезоне АПЛ «Ливерпулю» осталось провести на выезде 4 игры.