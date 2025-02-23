Озил вошел в исполком правящей партии в Турции
Месут Озил начинает политическую карьеру в Турции.
В Анкаре прошел 8-й съезд Партии справедливости и развития (AKP), на котором проголосовали 1607 делегатов.
Бывший полузащитник «Реала», «Арсенала», «Фенербахче» и сборной Германии вошел в список кандидатов в исполком правящей в Турции под 43-м номером.
Как сообщает Medyascope TV, Озил стал одним из новых членов Центрального исполнительного совета партии, получив нужное количество голосов.
Ранее Озил из-за своей близости к AKP и президенту Турци Реджепу Тайипу Эрдогану неоднократно подвергался серьезной критике.
Изображение: haberler.com
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Haberler.com
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