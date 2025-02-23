Озил вошел в исполком правящей партии в Турции

Месут Озил начинает политическую карьеру в Турции.

В Анкаре прошел 8-й съезд Партии справедливости и развития (AKP), на котором проголосовали 1607 делегатов.

Бывший полузащитник «Реала », «Арсенала », «Фенербахче » и сборной Германии вошел в список кандидатов в исполком правящей в Турции под 43-м номером.

Как сообщает Medyascope TV, Озил стал одним из новых членов Центрального исполнительного совета партии, получив нужное количество голосов.

Ранее Озил из-за своей близости к AKP и президенту Турци Реджепу Тайипу Эрдогану неоднократно подвергался серьезной критике.

Изображение: haberler.com