Гуарирапа останется в ЦСКА до конца сезона. В «Сочи» перебор легионеров (Иван Карпов)

Сауль Гуарирапа останется в ЦСКА до конца сезона.

Ранее сообщалось, что армейцы могут прервать аренду нападающего и вернуть его «Сочи», которому принадлежат права на 22-летнего футболиста.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, после подписания Абердина в «Сочи » наблюдается перебор иностранцев для заявки в Первой лиге. По регламенту за один клуб могут выступать до четырех легионеров.

Приоритет на место в заявке было решено отдать центральному защитнику, а не форварду из-за хорошей игры Мелешина и Писарского.

Несмотря на высокую конкуренцию в ЦСКА , в другой клуб Гуарирапа уйти также не сможет, поскольку в этом сезоне он уже заигран за две команды.