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  • Гуарирапа останется в ЦСКА до конца сезона. В «Сочи» перебор легионеров (Иван Карпов)
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Гуарирапа останется в ЦСКА до конца сезона. В «Сочи» перебор легионеров (Иван Карпов)

Сауль Гуарирапа останется в ЦСКА до конца сезона.

Ранее сообщалось, что армейцы могут прервать аренду нападающего и вернуть его «Сочи», которому принадлежат права на 22-летнего футболиста.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, после подписания Абердина в «Сочи» наблюдается перебор иностранцев для заявки в Первой лиге. По регламенту за один клуб могут выступать до четырех легионеров.

Приоритет на место в заявке было решено отдать центральному защитнику, а не форварду из-за хорошей игры Мелешина и Писарского.

Несмотря на высокую конкуренцию в ЦСКА, в другой клуб Гуарирапа уйти также не сможет, поскольку в этом сезоне он уже заигран за две команды.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoСауль Гуарирапа
logoпремьер-лига Россия
logoСочи
logoЦСКА
logoПервая лига
logoВладимир Писарский (Сычевой)
logoПавел Мелешин
лимит на легионеров
logoАбердин
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