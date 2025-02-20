Гуарирапа останется в ЦСКА до конца сезона. В «Сочи» перебор легионеров (Иван Карпов)
Сауль Гуарирапа останется в ЦСКА до конца сезона.
Ранее сообщалось, что армейцы могут прервать аренду нападающего и вернуть его «Сочи», которому принадлежат права на 22-летнего футболиста.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, после подписания Абердина в «Сочи» наблюдается перебор иностранцев для заявки в Первой лиге. По регламенту за один клуб могут выступать до четырех легионеров.
Приоритет на место в заявке было решено отдать центральному защитнику, а не форварду из-за хорошей игры Мелешина и Писарского.
Несмотря на высокую конкуренцию в ЦСКА, в другой клуб Гуарирапа уйти также не сможет, поскольку в этом сезоне он уже заигран за две команды.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости