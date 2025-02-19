Зиньковский о переходе в «Крылья»: «Так в «Спартаке» сложились обстоятельства – нужно было уйти, чтобы получать практику. Приятно вернуться в родной город и команду»
Антон Зиньковский высказался о переходе в «Крылья Советов».
Самарский клуб арендовал полузащитника у «Спартака» до конца сезона.
– Приятно вернуться в родной город и команду. Конечно, так сложились обстоятельства в «Спартаке», что нужно было уйти в аренду, получить игровое время, поэтому я здесь.
– Сколько вы думали над предложением?
– Долго не думал. Я знал и надеялся, что это предложение у меня есть. Сначала об этом не думал, но потом, когда понял, что нужно уходить, решил, что для игровой практики здесь мне будет лучше.
– Сейчас 17‑й номер занят, что будете делать?
– Пойдем по стопам Сергея Пиняева и возьмем 9‑й номер,– сказал Зиньковский.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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